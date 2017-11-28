بعد تسليم زملائه أنفسهم.. شاهد أين يتواجد النائب الكويتي مسلم البراك (صورة)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بشكل واسع، صورة للنائب الكويتي المعارض مسلم البراك، جالسًا في مقهى بمحافظة “الخبر” السعودية، في وقت سلم عدد كبير من زملائه في “مجلس الأمة”، الإثنين، أنفسهم للأجهزة الأمنية على خلفية قضية اقتحام المجلس عام 2011، بعد صدور أحكام حبس بحقهم.

وكانت محكمة كويتية قد قضت، أمس الإثنين، بحبس النائبين الحاليين وليد الطبطبائي، وجمعان الحربش 5 سنوات سجنًا، والنواب السابقين مسلم البراك، وفيصل المسلم، ومبارك الوعلان، وخالد الطاحوس، وسالم النملان، وفهد الخنة، بالحبس 5 سنوات عن جريمة مقاومة رجال الأمن، ودخول عقار الغير بقصد ارتكاب جريمة.

وتضمن حكم حبس البراك، عامين عن تهمة تحريض رجال الشرطة على “التمرد”، وعامين عن تهمة الاعتداء على رجال الشرطة؛ ليصبح مجموع المدة المحكوم بها في هذه القضية 9 سنوات، لكن في حالة التنفيذ يطبق الحكم الأعلى فقط (5 سنوات).

وتعود وقائع القضية لعام ،2011 عندما قام 9 نواب من المعارضة آنذاك وآخر سابق، منهم 3 نواب في البرلمان الحالي و60 من أنصارهم، معظمهم من الشباب، في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، باقتحام مقر مجلس الأمة، احتجاجًا على ما اعتبروه تردي الأوضاع السياسية.

وقال مغردون: إن البراك يستجم في “الخبر” تاركًا من وراءه من الشباب يواجهون مصيرهم بالحبس، وهو خارج الدولة، مؤكدين أن الدولة ستجلبه للكويت عاجلًا أم آجلًا.

واتهم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي البراك بأنه أحد أعوان قطر، وكان بوقها في الكويت، ولكن عندما لاحقته الدولة هرب إلى السعودية، بعدما تخلت عنه قطر.

في المقابل يدافع مؤيدو البراك الكثر بشدة عنه مؤكدين أنه لم يهرب، وسيعود لتسليم نفسه، مؤكدين أن الحكم الصادر بحقه جائر على حد قولهم.

مسلم البراك كان من ابواق قطر حكم عليه بالسجن وتخلت عنه قطر ههههه وهرب لمنطقة الخبر بالسعوديه pic.twitter.com/446gErsW77 — العنيد (@sa_almuti1) November 28, 2017

مسلم البراك يستجم في قهاوي الخبر وتارك الشباب يواجهون مصيرهم بالحبس pic.twitter.com/t5bFra6I4I — ????المفجـر???? (@ALMFJJR) November 28, 2017