بالصور.. شاهد أين اجتمعت حكومة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني

عقدت حكومة الإمارات، يوم الإثنين ، اجتماعها في مبنى متحف اللوفر أبوظبي المفتتح حديثًا، في إطار جهود البلاد لتعزيز قيم التسامح، وتقبل الآخر.

وقال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في سلسلة تغريدات له على موقع “تويتر”: ” ترأست اليوم اجتماعًا لمجلس الوزراء في أهم معلم ثقافي جديد .. اللوفر أبوظبي .. حيث يلتقي الشرق بالغرب .. وتنطلق من عاصمتنا عاصمة النور أبوظبي رؤية جديدة لترسيخ حوار وتحالف الحضارات، وليس صدامها أو صراعها .. اللوفر منجز وطني .. ورمز عالمي راسخ”.

ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء في أهم معلم ثقافي جديد .. اللوفر أبوظبي .. حيث يلتقي الشرق بالغرب .. وتنطلق من عاصمتنا عاصمة النور أبوظبي رؤية جديدة لترسيخ حوار وتحالف الحضارات وليس صدامها أو صراعها .. اللوفر منجز وطني .. ورمز عالمي راسخ. pic.twitter.com/1gs5ywFPCJ — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 27, 2017

وهنأ بن راشد في تغريدة ثانية الشعب الإمارتي بمناسبة اليوم الوطني “نتوجه باسم مجلس الوزراء لشعبنا بالتهنئة باليوم الوطني .. ولرئيس دولتنا، وولي عهده بدعواتنا أن يحفظهم الله .. يومنا الوطني هو مناسبة غالية من كل عام نحتفي فيها بإنجازاتنا .. ونكرم فيها مؤسسي دولتنا .. ونتطلع فيها لمستقبل أجمل وأفضل لأجيالنا .. كل عام وأنتم أسعد يا شعب الإمارات”.