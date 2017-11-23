أساء لدول الخليج.. الكويت تحيل المدون المثير للجدل عبدالله محمد صالح لمحكمة الجنايات

أحالت النيابة العامة في الكويت، اليوم الخميس، المغرد الكويتي المثير للجدل، عبد الله محمد الصالح، إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامه بالإساءة إلى السعودية والإمارات والبحرين، من خلال تغريدات نشرها عبر حسابه في “تويتر”.

وتمت إحالة الصالح إلى محكمة الجنايات، بعد تخلفه عن الحضور أمام النيابة العامة لعدة أشهر؛ بسبب تواجده في قطر التي ينحاز إليها في الأزمة الخليجية الحالية، بالرغم من موقف بلاده المحايد.

وجاءت إحالة الصالح على خلفية تغريدات ومقاطع فيديو ينشرها باستمرار عبر حسابه في “تويتر”، ويكرسها لانتقاد السعودية والإمارات والبحرين على خلفية مقاطعة هذه الدول لقطر بسبب “دعمها للإرهاب”.

وكان الصالح نفى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول هروبه من الكويت بسبب القضية التي رفعت ضده، موضحاً أنه في قطر منذ شهر تموز/ يوليو الماضي أي قبل رفع القضية ضده، ومبيناً “بهذا فأنا فعليًا لم أهرب من الكويت.. إنما لم أعد إليها، والقادم كما أتوقعه أشد وأنكى..”.

ويعدّ الصالح، والمعروف باسم “البرونزي” الكويتي، وهو دكتور في مجال التنمية الاقتصادية، أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المثيرين للجدل، من خلال مواضيعه التي يختارها ويثيرها.

ولعبت الكويت -ومازالت- دور الوسيط في الأزمة الخليجية التي اندلعت في الـ 5 من حزيران/ يوليو الماضي، عندما قاطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، دولة قطر بعد اتهامها بدعم الإرهاب وتهديد أمن دول المنطقة بما فيها دول المقاطعة.