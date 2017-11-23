السعودية.. تسويق نحو 22 ألف وحدة سكنية خلال الأيام المقبلة

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان السعودية، سيف السويلم، ان الوزارة تستعد لتسويق نحو 22 ألف وحدة سكنية، في ثماني مناطق بالمملكة خلال الأيام المقبلة.

وبين السويلم أن الوزارة ستسوق، مطلع كانون الأول/ديسمبر المقبل، أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية ضمن المشاريع الجاهزة، ومشاريع للبيع على الخريطة بالشراكة مع المطورين العقاريين.

ونقلت صحيفة “الاقتصادية” عن السويلم قوله إن “المشاريع الجاهزة تشمل كلًا من محافظات صامطة والزلفي والمخواة ورفحاء، بأكثر من ألف وحدة سكنية من نوع فيلا على مساحة 500 متر مربع، فيما تشمل مشاريع البيع على الخريطة كلًا من جدة، الدمام، تبوك وعرعر بأكثر من 9 آلاف وحدة سكنية من نوع فلل وشقق وتاون هاوس بأسعار تتراوح بين 250 إلى 700 ألف ريال.

ولفت السويلم إلى أنه سيتم إطلاق معرض لتسويق أول مشروع للبيع على الخريطة في محافظة جدة مطلع كانون الأول/ديسمبر المقبل بمعدل نحو 5 آلاف وحدة سكنية.

وقال إنه “في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري سيتم توزيع نحو 12 ألف وحدة سكنية في كل من الزلفي، ورفحاء، وصامطة والباحة، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات مقسمة ما بين مشاريع تابعة للوزارة تصل إلى ألف وحدة جاهزة بمساحة 500 متر، ونحو 11 ألف وحدة بيع على الخريطة.

وأكد السويلم أنه تم إنهاء الحجز مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في 3 مشاريع ضمن برنامج البيع على الخريطة، شملت الأحساء، وأبها، وخميس مشيط بإجمالي 5 آلاف وحدة سكنية، كما تم استكمال الحجز في مشروع إسكان بيش، ويجري استكماله في كل من ثادق، ورياض الخبراء، وطريف بإجمالي 800 وحدة سكنية جاهزة، في حين سبقه إنهاء الحجز في مشروع شمال الرياض ورابغ والمبرز والخبر.