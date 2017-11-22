دول المقاطعة تضيف كيانين و11 شخصًا إلى قوائم الإرهاب

أضافت السعودية، والإمارات، ومصر، والبحرين، كيانيْن جديديْن و11 شخصًا إلى قوائم الإرهاب المحظورة.

وقالت الدول الأربع في بيان مشترك، إنها “في ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب، وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف، وأدوات نشره وترويجه، والعمل المشترك للقضاء عليه، وتحصين المجتمعات منه، وفي إطار جهدها المشترك بالتعاون مع الشركاء الفاعلين في محاربة الإرهاب؛ فإنها تعلن إضافة كيانيْن، و11 فردًا إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها”، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وشملت القائمة الجديدة:

الكيانان:

1.المجلس الإسلامي العالمي “مساع”.

2.الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

الأفراد:

1.خالد ناظم دياب.

2.سالم جابر عمر علي سلطان فتح الله جابر.

3.ميسر علي موسى عبدالله الجبوري.

4.محمد علي سعيد أتم.

5.حسن علي محمد جمعة سلطان.

6.محمد سليمان حيدر محمد الحيدر.

7.محمد جمال أحمد حشمت عبدالحميد.

8.السيد محمود عزت إبراهيم عيسى.

9.يحيى السيد إبراهيم محمد موسى.

10.قدري محمد فهمي محمود الشيخ.

11.علاء علي علي محمد السماحي.