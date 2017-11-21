‏الولايات المتحدة تحذّر رعاياها من السفر إلى السعودية

حذّرت الولايات المتحدة رعاياها من السفر إلى المملكة العربية السعودية بسبب ما وصفته بـ”استمرار التهديدات الإرهابية، وخطر الصواريخ الباليستية التي يطلقها الحوثيون في اليمن والتي تستهدف المدنيين”.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها على شبكة الإنترنت:”إن التهديدات الإرهابية ما تزال موجودة في أنحاء السعودية، بما في ذلك المدن الرئيسة كالرياض، وجدة، والظهران، ومن الممكن أن تحدث هجمات -دون سابق إنذار- في أي مكان في المملكة”.

وأضافت أن”التنظيمات الإرهابية -ومنها تنظيم داعش وجماعات تابعة له- استهدفت السعودية والمصالح الغربية، والمساجد ومواقع دينية للشيعة والسُّنة، وأماكن يرتادها الأمريكيون من دول غربية أخرى”.

كما حذّرت الوزارة من أن هناك إطلاق قذائف مدفعية روتيني من اليمن باتجاه المدن السعودية الحدودية، مشيرة إلى أن الصواريخ الباليستية تستهدف المملكة، وآخرها الصاروخ الذي استهدف مطار الملك خالد في الرياض يوم 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأضافت أنه يحظر على موظفي الحكومة الأمريكية وعائلاتهم السفر إلى أية منطقة تقع في نطاق 50 ميلاً من الحدود السعودية اليمنية، بما في ذلك مدن نجران، وجازان.

كما حظرت الخارجية الأمريكية أيضًا سفر موظفي الحكومة الأمريكية وعائلاتهم إلى مدينة القطيف وضواحيها في المنطقة الشرقية من السعودية، و محافظة الأحساء لـ”أسباب أمنية”.