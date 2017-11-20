الفنانة السعودية وعد تعتذر عن إحيائها لعرس بقطر

اضطرت الفنانة السعودية وعد، للاعتذار بعد أنباء عن إمكانية تعرضها لإجراءات عقابية لإحيائها عرسا بدولة قطر، بالرغم من قطع العلاقات بين الرياض والدوحة منذ يونيو/حزيران الماضي.

ونشرت وعد بياناً عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه:” إنها ذهبت لإحياء الحفلة في قطر بعد أن حصلت على موافقة وزارة الداخلية السعودية”.

وكتبت الفنانة وعد في بيانها:” ديرتي الغالية أنا آخر مواطنة تعمل شيء مخالف للوطن، ولكن بعد توقف لفترة من العمل، رحت بصفة شخصية لإحياء عرس بقطر بعد اتصالي بوزارة الداخلية وإخبارهم بالتفاصيل، وعاودوا الاتصال وقالولي تقدري تروحي وعندي الوقت والتاريخ، أنا أم ولي مسؤوليات أنا اعتذر على تصرفي، والأهم والمهم محد يشكك بوطنيتي لأني ولدت سعودية وأموت سعودية”.

وكانت وعد قد أشعلت جدلًا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وباقي دول الخليج فور انتشار مقاطع فيديو لها من الحفل برفقة الفنان كاظم الساهر.

ونقلت وسائل إعلام مختلفة عن مدير أعمال الفنانة، خالد الدوسري، قوله إن وعد ذھبت إلى قطر بتصريح رسمي من الجهات المختصة في بلادها، ولیس من تلقاء نفسھا، وعبرت إلی الجانب القطري عبر منفذ سلوى الحدودي ھي ومساعدوھا.

وأوضح الدوسري، أن وعد كانت مرتبطة بالتزامات مادية وعقود، كان يصعب التخلي عنھا بعدم الذھاب إلى قطر، وأنها شرحت ذلك للجهات المختصة عبر الرقم المخصص للحالات الاستثنائية، وحصلت على الموافقة بالسفر.

ولم تخفف تلك التبريرات من الانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها الفنانة السعودية وعد، من قبل فريق واسع من مواطنيها الذين أشاروا لامتناع فنانين سعوديين وخليجيين عن إحياء حفلات في قطر، وإلغاء عقود كانوا مرتبطين بها منذ اندلاع الأزمة مع الدوحة.

وقال الصحافي السعودي ورئيس قسم الفن بصحيفة “الشرق الأوسط”، عبدالله مخارشة، في تدوينة له بحسابه في موقع تويتر “سيتم اتخاذ إجراءات قانونية من السلطات السعودية بحق المغنيه #وعد بعد مخالفتها الأنظمة وزيارتها لقطر لإحيائها حفل خاص ونشرها لبيان كاذب عن حصولها لتصريح رسمي من السعودية لزياره #قطر”.

سيتم اتخاذ اجراءات قانونيه من السلطات السعودية بحق المغنيه #وعد بعد مخالفتها الانظمة وزيارتها لقطر لاحيائها حفل خاص ونشرها لبيان كاذب عن حصولها لتصريح رسمي من السعودية لزياره #قطر — عبدالله مخارش (@makharesh) November 20, 2017

ولم يصدر أي تعليق رسمي لغاية الآن حول الفنانة وعد وحفلتها وطبيعة التحقيقات التي قد تواجهها، والجهات التي ستشرف عليها والعقوبات التي تواجهها بدقة.