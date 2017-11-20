الفنانة السعودية وعد تثير جدلًا واسعًا بإحيائها حفلًا غنائيًا في قطر

أشعلت الفنانة السعودية، وعد، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، وباقي دول الخليج بعد أن أحيت حفلاً فنياً في دولة قطر، بالرغم من مقاطعة بلادها للدوحة على خلفيات سياسية منذ يونيو/حزيران الماضي.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، الفنانة السعودية برفقة الفنان كاظم الساهر، خلال إحيائهما للحفل الفني الذي أقيم بمناسبة زواج لدى عائلة قطرية.

ونقلت صحيفة “عكاظ” عن مدير أعمال الفنانة السعودية وعد، خالد الدوسري، تأكيده مشاركة الفنانة وعد في الحفل، بعد أن شكك عدد من المدونين بحقيقة مشاركتها؛ في ظل إغلاق الحدود بين البلدين.

وقال الدوسري، إن الفنانة وعد ذھبت إلى قطر بتصريح رسمي من الجهات المختصة في بلادها ولیس من تلقاء نفسھا، وعبرت إلی الجانب القطري عبر منفذ سلوى الحدودي ھي ومساعدوھا.

وأوضح الدوسري أن وعد كانت مرتبطة بالتزامات مادية وعقود، كان يصعب التخلي عنھا بعدم الذھاب إلى قطر، وأنها شرحت ذلك للجهات المختصة عبر الرقم المخصص للحالات الاستثنائية، وحصلت على الموافقة بالسفر.

ولم تخفف تلك التبريرات من الانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها الفنانة السعودية، من قبل فريق واسع من مواطنيها الذين أشاروا لامتناع فنانين سعوديين وخليجيين إحياء حفلات في قطر، وإلغاء عقود كانوا مرتبطين بها منذ اندلاع الأزمة مع الدوحة.