إلغاء حفلي كاظم الساهر في الرياض وجدة

ألغت هيئة الترفيه الحكومية في السعودية، اليوم الاثنين، حفلين فنيين كان سيحييهما الفنان العراقي، كاظم الساهر، في مدينتي الرياض وجدة لـ”أسباب غامضة”.

وقالت تقارير إعلامية ومدونون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي إن “الحفلين اللذين كان مقررًا إحياؤهما يومي الـ 28 والـ29 من الشهر الجاري في الرياض وجدة على التوالي، لن يقاما في ذلك التاريخ.

وأشار الصحفي السعودي ورئيس قسم الفن في صحيفة “الشرق الأوسط” عبدالله مخارش، إلى إلغاء الحفلين، ونقل موقع قناة “العربية نت” أيضًا عن مصدر لم يسمه نبأ إلغاء الحفلين.

كما قام موقع “روزنامة الترفيه” المسؤول عن جدولة الفعاليات وربطها بمواقع التذاكر بإلغاء حفلة الساهر من الروزنامة وإلغاء صفحة الحفلة، فيما بقيت إعلانات الحفلة على حساب “روزنامة الترفيه” حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

وكانت هيئة الترفيه أعلنت قبل أيام عن الحفلين، وبدأت بالترويج لهما بالفعل، ضمن عشرات الفعاليات الفنية والترفيهية الأخرى التي تقام تحت شعار “شتانا ترفيه”.

ولم يعلق الساهر على إلغاء الحفلين، لكنه لم يؤكد إقامتهما أيضًا عندما تم الإعلان عن قدومه للسعودية قبل أيام؛ ما دفع البعض للاعتقاد بأن إلغاء الحفلين يعود لعدم اتفاق هيئة الترفيه السعودية مع الفنان الساهر قبل الإعلان عن موعدهما الدقيق.

ولا يعرف سبب الإلغاء على وجه الدقة، لكن آخر نشاطات الساهر الفنية هي إحياؤه لحفل فني في قطر قبل يومين برفقة الفنانة السعودية وعد، وهو ما تسبب بجدل واسع في المملكة التي تقاطع الدوحة بسبب سياساتها الداعمة لمنظمات إرهابية.