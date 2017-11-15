هذا ما كشفته صورة ملك المغرب المفبركة بشأن قطر

أثارت درجة الاحتراف الفني العالية في تركيب الصورة ،التي ظهر فيها العاهل المغربي ، الملك محمد السادس، وهو يحمل بيديه وشاحًا يباع في أسواق الدوحة، كتب عليه “لكم العالم ولنا تميم”، والتي تداولتها يوم أمس، باتساع، المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا القطرية والعربية، غريزة الاستقصاء الإعلامي لدى الصحافة المغربية، وكذلك الروسية، والأمريكية، والبريطانية الناطقة باللغة العربية.

مليشيا قطرية لـ”السوشيال ميديا”

حتى قبل أن يُعقّب عليها الناطقان الإعلاميان الرسميان، المغربي ثم القطري، بالقول إنها صورة مفبركة ، كان واضحًا، وحتى من الملابس الغريبة ،التي ظهر فيها العاهل المغربي محاطًا ببعض القطريين، أنها صورة مُركّبة على استعجال لكن بأيدي محترفين. الأمر الذي جعل محللي بيانات “السوشيال ميديا”، وفي المغرب منهم مجاميع شديدو الاحتراف، يتقصون التسلسل الزمني في رفع هذه الصورة على السوشيال ميديا، ثم انتشارها الواسع في الدوحة، قبل أن تعمم على الفضاء الإلكتروني العربي.

وكان مبعث هذا الأسلوب في التقصّي ،هو معرفة الأوساط المعنيّة بالإعلام الالكتروني كافة أن لدى النظام القطري ما بات يوصف بأنه “مليشيا سوشيال ميديا” ،تضم أكثر من مائة شخص يتوزع بعضهم على مختلف الدول العربية، وتُترك للمحترفين منهم مُرونة المبادرة والاجتهاد ،في إرضاء النظام القطري ،وفي النيل من “دول المقاطعة العربية”. وفي العادة فإن السخاء بتوظيف المحترفين، يقتضي منحهم مرونة سرعة المبادرة ،والتنوع في الرسائل، ، على نحو مقبول فيه الخطأ بالاجتهاد.

التسلسل الزمني

يشار إلى أن صورة العاهل المغربي، المركبّة، جرى تعميمها قبل أن يغادر الملك محمد السادس الدوحة من زيارة استمرت يومين وصلها قادمًا من الإمارات.

في الساعة 3.42 بعد ظهر أمس الثلاثاء، غردّ الشيخ خليفة بن علي آل ثاني في صفحته على تويتر، مشيدًا بزيارة العاهل المغربي، ومطلقًا عليه وصف “كاسر الحصار ..محمد السادس”، ومستبقًا هذا الوصف بالشعار الرائج في الدوحة “لكم العالم، ولنا تميم”، ثم “نحن بألف خير بدونكم”، وهي سياقات متتابعة تحمل رسالة تحرش سياسي، واضح أنها صادرة من العائلة الحاكمة، على شكل “هاشتاغات” محفزة لمليشيات “السوشيال ميديا”.

وابتداء من الساعة الرابعة عصرًا، تقريبًا، بدأت الصورة المركبة تظهر على “السوشيال ميديا”، لتصل مصر في الخامسة مساء، بتغريدة تحت اسم “شمس أبو طالب”، عاد موقع “تميم المجد” القطري على تويتر ليكرر نشرها وتعميمها.

موقع حسن حمود، القطري، على تويتر كان نشطًا ،بعد ظهر أمس ،في هذا الاتجاه تحت شعارعريض” ابشر بالعز والخير – تميم بن حمد”. وفي الساعة السابعة مساء، نشر تغريدة باسم “إيمان عياد”، تتضمن صورة العاهل المغربي وتقول إلى جانبها: “حين يكون التأييد من غير تصريح”.

أول تعميم للبيان ،الذي صدر عن مستشار العاهل المغربي، ياسر الزنكاني، نشره موقع “لو 360” المغربي في الساعة 5:11 مساء بتوقيت المغرب. عقّب عليه في الدوحة، عبد الله العذبة المرّي ،في الحادية عشرة مساء بتوقيت قطر، أي قبل أن يصدر البيان الرسمي بحوالي ساعة.

صحيفة الشرق القطرية نشرت بيان الحكومة بخصوص الصورة في الساعة 12: 19 صباحًا، والذي قال فيه مدير مكتب الاتصال الحكومي ، سيف بن أحمد آل ثاني، إن هذا العمل (المركّب) غير مقبول ،وسوف يتم التحقيق فيه.

إشارة هسبرس

وفي الوقت الذي تقاطرت فيه التغطيات الإخبارية العربية والدولية لموضوع “الصورة المركّبة المفبركة” كحدث مُلفت مُسّطح، مكتفية بالنفي والأسف، فقد انفرد الموقع الإخباري الأكبر والأكثر تأثيرًا في المغرب، “هيسبرس”، بالقول: إن الصورة خلقت جدلًا واسعًا حول حقيقتها، إذ إن هناك من اعتبرها مزيّفة، وهناك من تشبث بكونها “رسالة موجهة إلى من يهمه الأمر”.

هذا التحليل المغربي من موقع الاحتراف الإعلامي، جعل الذين ما زالوا يتقصون دور مليشيات “السوشيال ميديا” القطرية، يتنبهون إلى احتمال قوي بأن يكون بعض محترفي التركيب والفبركة في هذه المليشيات القطرية قد اجتهدوا لإرضاء قصر الحكم في الدوحة، لكنهم أساؤوا توظيف حرفتهم، فتحولت إلى ما وصفه أحد الإعلاميين اللبنانيين بأنه “هرج صبياني في مقامات لا تحتمل الهزل”.