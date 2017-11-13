مصفاة الدقم العمانية ستطلب تمويلاً بقيمة 6 مليارات دولار قريبًا

قالت مصادر مصرفية مطلعة، اليوم الإثنين، إن مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية العمانية، ستخاطب بنوكاً خلال أسبوعين تقريبًا؛ لتمويل دين تحتاجه لدعم مشروع مصفاة، بقيمة 6 مليارات دولار.

وتدير المصفاة، مشروعاً مشتركاً بين شركة النفط العمانية، وشركة البترول الكويتية العالمية، وتستطيع المصفاة تكرير 230 ألف برميل يومياً، وتقع على مساحة 900 هكتار، في منطقة الدقم الصناعية، التي تتوقع استثمارات تصل إلى 15 مليار دولار، على مدى 15 عاماً.

وتعتبر منطقة الدقم، أكبر مشروع اقتصادي في سلطنة عمان، وهي ضمن جهود السلطنة لتنويع مواردها الاقتصادية، بعيداً عن إيرادات النفط.

وقالت مصادر، إن بنوكاً إقليمية وعالمية ستشارك في تمويل المصفاة، وستتلقى مذكرة معلومات في غضون أسبوعين تقريباً.

ولم ترد مصفاة الدقم على طلب التعقيب على الفور.

وأضافت المصادر، أنه من المتوقع الانتهاء من تمويل المشروع خلال شهرين أو ثلاثة أشهر، ويتولى بنك “كريدي أغريكول”، مهمة المستشار المالي.

ومن المتوقع أن يشمل التمويل قروضاً مدعومة، من وكالات ائتمان تصدير من دول، من بينها: إيطاليا وإسبانيا وكوريا الجنوبية، كما أن من المرجح أن يشمل التمويل شريحة دين إسلامي.