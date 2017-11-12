سلطنة عمان تخصص 260 مليون دولار لمتضرري غلاء الوقود

خصصت سلطنة عمان، أكثر من 260 مليون دولار أمريكي، لدعم المتضررين من ارتفاع أسعار الوقود، حسب بيان صدر اليوم الأحد عن مجلس الوزراء، ونشرته وكالة الأنباء العمانية.

وقال المجلس في البيان إن ” تطبيق هذا القرار سيكون نافذًا ابتداءً من يناير/ كانون الثاني 2018″، مضيفًا أنه ” تم تكليف لجنة معنية بالإعلان عن تفاصيل الإجراءات والآليات، التي سيتم اتخاذها لاستحقاق هذا الدعم”.

وأكد المجلس “تخصيص بند في الموازنة العامة يقدر بمبلغ 100 مليون ريال عماني، أو ما يساوي 260.22 مليون دولار، لدعم الفئات المستحقة والتخفيف من آثار تحرير أسعار الوقود”.

وكان مجلس الشورى العماني، شكل لجنة باسم “تداعيات الأزمة الاقتصادية وآثارها على المجتمع”، أوصت بدعم كلّ من أصحاب الشاحنات، وأصحاب مركبات الأجرة، وطلبة الجامعات والكليات، وذوي الدخل المحدود.

وبدأت السلطنة بتحرير أسعار المحروقات اعتمادًا على أسعار السوق العالمية العام الماضي، بعد هبوط أسعار النفط الخام، وتأثير تبعات الانخفاض على مالية البلاد.