البحرين: تفجير أنبوب النفط في بوري “عمل تخريبي” (فيديو وصور)

قالت وزارة الداخلية في البحرين، اليوم السبت، إن الانفجار الذي تسبب في حريق بخط أنابيب نفطي في البلاد، أمس الجمعة، كان “عملًا تخريبيًا”.

وأضافت الوزارة عبر حسابها على تويتر: “الحادث من الأعمال التخريبية، وهو عمل خطير الهدف منه الإضرار بالمصالح العليا للوطن وسلامة الناس”.

وكان بيان للدفاع المدني في البحرين، أفاد بأن “السلطات سيطرت على حريق ناجم عن انفجار في خط أنابيب نفطي”.

وذكر البيان الذي نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية البحرينية، أن شركة نفط البحرين (بابكو) “قامت بغلق عملية تدفق النفط في الأنبوب المشتعل”.

وأضاف البيان، أن الدفاع المدني يعمل على إجلاء سكان المنطقة المحيطة بموقع الحريق قرب قرية بوري، التي تبعد نحو 15 كيلومترًا عن العاصمة المنامة.

ويصل النفط إلى البحرين من خلال خط أنابيب طوله 55 كيلومترًا وطاقته 230 ألف برميل يوميًا، وسيستكمل خط أنابيب نفطي جديد تبلغ طاقته 350 ألف برميل يوميًا بين السعودية والبحرين العام المقبل، وسيخدم التوسيع المزمع طاقة البحرين التكريرية.

وسيتدفق الخام العربي الخفيف من حقل أبقيق التابع لشركة “أرامكو” السعودية عبر خط الأنابيب الجديد، الذي سيبلغ طوله 115 كيلومترًا منها 73 كيلومترًا فوق الأرض، والبقية تحت مياه الخليج.