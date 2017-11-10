البحرين.. الدفاع المدني يتعامل مع انفجار ضخم في أنبوب نفط (فيديو)

قالت وزارة الداخلية البحرينية في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” مساء يوم الجمعة: “إن انفجارًا أدَّى إلى اندلاع حريق بأحد أنابيب النفط بالقرب من قرية بوري، من دون أي إصابات، والدفاع المدني يتعامل مع الحريق للسيطرة عليه، والوقوف على ملابساته”.

وأضافت أن “جهود الدفاع المدني للسيطرة على حريق بأحد أنابيب النفط، أدت إلى منع الحركة المرورية على شارع وليّ العهد للقادمين باتجاه مدينة حمد، يرجى من السائقين سلوك طرق بديلة”.

وتداول نشطاء مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت الانفجار الذي وقع في أنبوب النفط.