عشريني كويتي يقتل والده

ألقت الشرطة الكويتية، اليوم السبت، القبض على شاب كويتي عشريني، قتل والده طعنًا، في منطقة الجهراء، شمال غرب العاصمة الكويتية.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن شرطة محافظة الجهراء، اعتقلت الشاب (22 عامًا)، الذي لم تكشف عن هويته، إثر تلقيها بلاغًا، عن قيامه بقتل والده (45 عامًا)، طعنًا، في منطقة الواحة بالمحافظة.

ونقلت وسائل الإعلام عن الشرطة قولها، إن الوالد المغدور، فارق الحياة في مستشفى الجهراء، لافتة إلى أن الجاني اعترف، أن “خلافات عائلية وراء جريمته”، وأنه أحيل إلى النيابة العامة.