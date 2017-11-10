الشرطة الكويتية تعتقل سائق مركبة “خليفة المسلمين” (صورة وفيديو)

ألقت السلطات الكويتية القبض على مواطن كتب عبارات وُصفت بأنها مريبة على لوحة سيارته.

وجاء ذلك بعد انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، أمس الخميس، أظهر سيارة على طريق سريع تحمل لوحة كتب عليها “خليفة المسلمين”، ما أثار الجدل حول هوية صاحب السيارة.

وقال نشطاء كويتيون إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على صاحب السيارة في محافظة الفروانية، وهو مواطن كويتي في العقد الخامس من عمره، ومطلوب بقضية شروع بالقتل.

وأظهرت صورة قريبة للوحة كتب عليها “خليفة المسلمين، ملك العرب، شيخ مشيخة المحمد، رئيس القضاء الأعلى، والقائد الأعلى للجيوش والقوات المسلحة”.

وتشارك الكويت في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق، وسبق أن أوقفت عدداً من مواطنيها الذين قاتلوا بالفعل مع التنظيم.