محكمة مصرية تغرم “موانئ دبي” 4 ملايين جنيه

أصدرت محكمة مصرية ،اليوم الاثنين، حكمًا ضد شركة موانئ دبي العالمية بتغريمها 4 ملايين جنيه ؛لثبوت “مخالفتها عقود إدارة ميناء العين السخنة في مدينة السويس”.

وقضت محكمة استئناف السويس ببطلان الدعوى ،التي رفعتها شركة موانئ دبي ضد إحدى شركات العمالة المصرية المسؤولة عن توريد عمالة الخدمات للميناء بتحريض العمال على الاعتصام والإضراب ؛لتعطيل العمل مطلع فبراير/شباط عام 2013.

وأوضحت المحكمة في الحكم الصادر أن الثابت من الإقرار الموقع من مسؤول إحدى الشركات ،التي تم التعاقد معها بديلًا عن الشركة المدعى عليها، أقر أن ممثلين عن الشركة المدعية اتفقوا على استغلال عمالة الشركة المدعى عليها ،وتم إرساء جزء من العملية على الشركة بتاريخ الـ26 من يناير/كانون الثاني 2013.

وكانت الشركة المصرية قد اتهمت شركة موانئ دبي بـ”ممارسة اضطهادها وإقامة دعوى ضدها لطلب تعويض مادي قدره 7 ملايين دولار دون وجه حق”، الأمر الذي قررت فيه محكمة الاستئناف رفض دعوى الشركة الإماراتية وتغريمها.