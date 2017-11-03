طيران الإمارات تسعى لشراء طائرات A380 في معرض دبي للطيران

قال رئيس مجموعة طيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، اليوم الجمعة، إن الشركة تأمل بأن تتمكن من توقيع طلبية لشراء المزيد من طائرات ايرباص A380 السوبر جامبو.

وأضاف خلال مناسبة لاستقبال الطائرة رقم 100 للشركة من طراز A380، “آمل أن نتمكن من القيام بهذا”، خلال معرض دبي للطيران، الذي يقام في وقت لاحق من شهر تشرين الثاني / نوفمبر الجاري.

وعلى الرغم من أن تباطؤ المبيعات في الآونة الأخيرة أثار تساؤلات بشأن مستقبل إنتاج الطائرة A380، قال رئيس ايرباص توم إندرز: “إنه يعتقد أن المجموعة ستظل تنتج الطائرات العملاقة لمدة 10 سنوات من الآن، وإنها تعكف على وضع حملات ترويجية للمبيعات”.

وقال في تعليق على رئيس مبيعات شركته الذي سيرحل عن منصبه: “لست متأكدًا من أنني سأسمح لجون ليهي بالتقاعد بدون إبرام طلبية كبيرة أخرى، على الأقل لطائرات A380”.

ونفى إندرز صحة تقارير وردت في الآونة الأخيرة، تقول إن الحكومة الفرنسية تريد تعزيز نفوذها السياسي على إدارة ايرباص. وقال: “لا أحد يفكر جديًا في فرض قيود حكومية مجددًا على إيرباص”.