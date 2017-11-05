نشطاء يكشفون فبركة قناة الجزيرة لفيديو من الرياض بعد صاروخ الحوثي

استغلت قناة الجزيرة القطرية، حادث اعتراض القوات الجوية السعودية مساء أمس لصاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، للامعان في تشويه حقيقة الحدث، عندما حاولت غرف التحرير بالقناة القيام بالمهمة التي فشل الصاروخ في تأديتها.

وقد لاحظ نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أن الجزيرة تجاهلت اعتراض الصاروخ بنجاح دون أن يخلف أضرارًا مادية أو بشرية، وعمدت القناة القطرية إلى لعب دورها المعتاد في تزييف الحقائق متى ما خالفت سياسة حكام الدوحة.

وبادرت الجزيرة ببث لقطات من تظاهرة قديمة في الكويت فرقتها قوات الأمن، لتقول إنها صور تأتيها من السعودية، محاولة إظهار هلع السكان، واستضافت للتعليق على ذلك مساعد الناطق باسم الحوثيين ومنحته صفة نائب المتحدث باسم الجيش اليمني.

وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان، تلك الاتهامات التي طالت القناة خلال ما عرف بالربيع العربي.

ولم يستغرب النشطاء السعوديون، مما قامت به القناة التي لم تكتفي بالتحول إلى بوق للحوثيين، بل بدت جاهزة لمساعدتهم في تحقيق ما فشلت صواريخهم في تحقيقه ولو عبر فيديو مفبرك وحيلٍ، لم تعد تنطلي على الكثيرين في العالم العربي.