مالذي تعنيه استضافة قناة الجزيرة القطرية لمتحدث الحوثيين؟ (فيديو)

تغرق قناة الجزيرة يومًا بعد يوم في وحل السذاجة والتناقض ،وهي تتلون حسب تخبط ساستها في الدوحة.

بعد أن كانت تشتم الحوثيين وحليفهم، وتتظاهر بدعم التحالف العربي، هاهي القناة القطرية تتوج تحالفها الجديد مع الجماعة ،بلقاء خاص مع متحدثهم يهدد فيه السعودية والإمارات بالقصف والاستهداف.

إذًا هي حالة من التناقض تعرّي القناة القطرية ،التي يقول مراقبون: إنها تتحول إلى بوق للحوثيين ،بعد أن كانت بوقًا لجبهة النصرة، وتنظيم القاعدة ،وباقي التنظيمات المتطرفة.

وها هو الإعلام القطري، يغوص في المستنقع الحوثي ؛ليكون جزءًا من إعلام “الصرخة” ؛تلبية لنداء تموقع قطري جديد عنوانه التقرب من إيران، ووكلائها ،ومهاجمة الدول المقاطعة للدوحة.

أنفقت قطر المليارات على إعلام يخدم أجنداتها الخفية، لكن الأموال ذهبت أدراج الرياح، فتنقضات الدوحة عرت هذا الإعلام ،وأفقدته التأثير ؛ليبقى مجرد أبواق تتصايح ،وقافلة المقاطعة تسير.