رئيس التشريفات الكويتي يقاضي المغرد الإماراتي حمد المزروعي

ذكرت صحيفة “الراي” الكويتية ،أن رئيس المراسم والتشريفات الأميرية في دولة الكويت الشيخ ،خالد العبدالله الصباح، تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة ،ضد المغرّد الإماراتي حمد المزروعي، بتهمة الذم والقدح والإساءة.

ويتهم المزروعي بعض المسؤولين والشخصيات الكويتية بممالأة قطر ،والانحياز لها في أزمتها مع بلاده ،وباقي دول المقاطعة.

وشكا المسؤول الكويتي إلى القضاء جملة من التغريدات، نشرها المزروعي، على حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي.

في الأثناء، وكّل محاميان إماراتيان، وهما علي المنصوري وحسن الريامي، محاميًا كويتيًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق شخص كويتي هو “عبدالله الصالح” موجود حاليًا في دولة قطر، أساء لرموز دولة الإمارات.

وقال المحامي الإماراتي علي المنصوري: “إن الكويت ستصدر مذكرة للقبض على المدعو “عبدالله الصالح” ،في حال عدم حضوره شخصيًا أمام المحاكم الكويتية، وصدور حكم بإدانته ،ومعاقبته عمّا أُسند إليه مـن اتهامات تضمنت الترويج بالقول لأفكار من شأنها إثارة الفتنة، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة وبث دعاية مثيرة ومغرضة.