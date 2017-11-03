اعتداء على طالب ومدرس طعنًا في الكويت

دفعت حادثة اعتداء على عضو هيئة تدريس وطالب بمدرسة ثانوية في الكويت إلى فتح تحقيق من قبل وزارة التربية، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق مرتكبها.

وتعرض معلم في ثانوية بمنطقة علي صباح السالم (أم الهيمان) وطالب إلى اعتداء بالطعن من قبل شقيق طالب في المدرسة نفسها.

وفي التفاصيل، قالت مصادر تربوية إن مشاجرة حصلت بين طالبين، يوم الأربعاء، وقام شقيق أحد الطالبين أمس الخميس وهو خارج المدرسة بالدخول للمدرسة وطعن الطالب الذي تشاجر مع شقيقه ثم اعتدى على المعلم، الذي حاول فض المشاجرة، ولاذ بالفرار.

وأضافت المصادر أن الطالب والمعلم بحالة جيدة وقد خرجا من المستشفى بعد تلقيهما العلاج اللازم، بحسب صحيفة “الأنباء”.

بدوره، ذكر مصدر أمني أن بلاغا ورد يفيد بوقوع مشاجرة في إحدى المدارس، وتبين أن مواطنا دخل للوقوف على مشكلة حدثت بين أخيه وأحد الطلاب، وخلال استدعاء الطالب الذي تشاجر مع شقيق المواطن وقعت مضاربة أسفرت عن إصابة الطالب ومدرس كويتي.