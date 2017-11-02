فضيحة مطعم بالكويت.. سرداب سري للقمار والدعارة بـ10 دنانير (صور)

كشفت الجهات الأمنية في الكويت عن إغلاقها أحد المطاعم في الجليب، أمس الأربعاء، لتورطه في تقديم بائعات الهوى مقابل 10 دنانير، وكذلك خدمة لعب القمار مقابل 5 دنانير للدخول إلى الصالة.

وضبط رجال الشرطة خلال المداهمة 26 مقامرًا وقوادًا، و 3 وافدات في ملابس فاضحة يقدمن المتعة الحرام، كما تمت مصادرة ألعاب قمار ومبالغ مالية بحوزة المقامرين.

وتبين أثناء المداهمة، أن السرداب في المطعم تم تقسيمه إلى 6 غرف لاستقبال راغبي المتعة الحرام، وصالة للقمار كبيرة الحجم وبها أدوات لعب القمار.

وكانت معلومات قد وردت لمخفر الجليب، عن مطعم يتردد عليه أعداد كبيرة من الوافدين، وأنه يقدم خدمات محرمة في سرداب، يتم الدخول إليه عبر المطعم.

وإثر البلاغ، تم تجهيز قوة مداهمة وضبط من بداخله، فيما ذكر مصدر أنه من المرجح إبعاد من ضبطوا داخله عن الدولة.