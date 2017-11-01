منع “الشيشة” في حدائق الكويت وشواطئها

غلّظت السلطات الكويتية جزاءات المخالفات البيئية، وبين هذه المخالفات إشعال الشيشة (النارجيلة) على الشواطئ ،والتي ستكون غرامتها 50 دينارًا (نحو 165 دولارًا).

ووفق صحيفة “القبس”، أسفر اجتماع عقد مؤخرًا بين الهيئة العامة للبيئة ،وشرطة البيئة والبلدية، عن اتفاق على تشكيل لجنة بيئية مشتركة مخولة بضبطيات قضائية، لرصد مخالفات الأفراد في مناطق المخيمات والحدائق والشواطئ.

وكشف مصدر مطلع على تفاصيل الاجتماع أن اللجنة ستسعى عبر حملات مكثفة على الشواطئ والحدائق العامة وأماكن التخييم، إلى رصد التعديات البيئية كإلقاء القاذورات وبقايا الأطعمة والشواء، والتي تعتبر مخالفات جسيمة تتراوح غراماتها بين خمسة وعشرة آلاف دينار.

وأوضح المصدر أن من بين المخالفات المرصودة بالحدائق والشواطئ ،اشعال الفحم لتدخين الشيشة ،والذي يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها، مبينًا أن اشعال النار بحد ذاته يعتبر مخالفة تصل غرامتها إلى 50 دينارًا.

وكانت بلدية الكويت قرّرت في 2014 غرامة قدرها 300 دينار (نحو 950 دولارًا) ،وقد تصل إلى الإبعاد عن الأراضي الكويتية على من يشوي اللحم أو يشعل النار على الشاطئ أو في حديقة عامة.