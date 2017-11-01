بالفيديو.. حاكم الشارقة يثني على السيسي ويعتبره رجلًا “قدره الله” لمصر

أثنى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، اليوم الأربعاء، خلال كلمته الافتتاحية لمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2017 ،في نسخته الـ36، على الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ،وجهوده في دحر التيارات الظلامية.

وأكد الشيخ القاسمي، أن السيسي “رجل قدره الله لمصر” ؛لحمايتها وحماية أمنها، وأنه اتخذ منذ البداية موقفًا وطنيًا حتى إبان الفترة السابقة لحكمه ،واستلام الإخوان المسلمين لمقاليد السلطة.

وقال في كلمته: “قدر الله لمصر رجلًا من أبنائها مؤمنا بانتمائه لذاك البلد ،ولاحظناه منذ البداية وقبل أن يكون مسؤولًا في مصر، كانت القرارات ،التي يتخذها كلها صائبة وسليمة ،حتى في الأيام التي كانت تحكم مصر التيارات الظلامية، حيث كان هو واقفًا بالمرصاد ،لم يضيع حبة من ترابها.

واعتبر حاكم الشارقة، أن مصر صمام الأمن للمنطقة العربية، وأن بمجابهتها للفكر الظلامي هم يدافعون عن كل البلاد العربية.