بالفيديو.. الشيخ سلطان القاسمي يفتتح الشارقة للكتاب 2017

افتتح حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، اليوم الأربعاء، معرض الشارقة الدولي للكتاب 2017 في نسخته الـ36.

وألقى الشيخ الدكتور القاسمي، كلمة الافتتاح، التي تركزت على ضرورة مجابهة الظلاميين والإرهابيين بالمعرفة والقراءة، معتبرًا أن هؤلاء الظلاميين يمثلون صورة مسيئة للعرب والمسلمين، ويحاولون التلاعب من وراء الستار بعقول شبابنا، وتجب مجابتهم بالعقل المتنور.

كما عبر عن دعمه للدولة المصرية في مجابهتها للخلايا الإرهابية، لافتًا إلى أن مصر كانت ،وما زالت خط الدفاع ،الذي يجابه الهجمات الظلامية.

وقدم حاكم الشارقة، شكره للذين أتوا داعمين لمعرض الكتاب، للمشاركة في رحلة الكتاب والكلمة والفكر، لافتًا إلى أن الأفكار كلها تخدم العقل ،الذي يتعطش دائمًا للمعرفة.

واختارت هيئة الشارقة للكتاب هذا العام المملكة المتحدة ضيف شرف الدورة الـ36 للمعرض، وسيشارك في دورة هذا العام 1650 دار نشر، من 60 دولة، كما ستتم استضافة 393 كاتبًا ومثقفًا من 48 دولة، وإحياء 2600 فعالية، على مدى 11 يومًا هي عمر المعرض.

ويأتي المعرض هذا العام تحت شعار “عالم في كتابي|، بهدف تجسيد الرؤية التي تنطلق منها الشارقة في تأكيد قيمة الكتاب وقدرته على أن يكون باباً للانفتاح على العالم بكل ثقافاته وعوالمه، فيحمل الشعار صورة لكتاب تنفتح صفحاته على مختلف العلوم والآداب الإنسانية.