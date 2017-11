بالفيديو.. الشيخ سلطان القاسمي يفتتح الشارقة للكتاب 2017

افتتح حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، اليوم الأربعاء، معرض الشارقة الدولي للكتاب 2017 في نسخته الـ36.

وألقى الشيخ الدكتور القاسمي، كلمة الافتتاح، التي تركزت على ضرورة مجابهة الظلاميين والإرهابيين بالمعرفة والقراءة، معتبرًا أن هؤلاء الظلاميين يمثلون صورة مسيئة للعرب والمسلمين، ويحاولون التلاعب من وراء الستار بعقول شبابنا، وتجب مجابتهم بالعقل المتنور.

