جاويش أوغلو يصل مسقط في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، مساء السبت، إلى مسقط، في زيارة رسمية تتواصل حتى الأحد.

وكان في استقبال جاويش أوغلو لدى وصوله، نظيره العُماني، يوسف بن علوي، وعدد من المسؤولين، حسب وكالة الأنباء الرسمية العُمانية.

وأوضحت الوكالة، أن الوزير التركي سيلتقي مع عدد من المسؤولين بالسلطنة، دون مزيد من التفاصيل.

من جانبها، قالت الخارجية التركية، في بيان لها، إن “جاويش أوغلو سيبحث خلال الزيارة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين”.

واتخذت تركيا وعُمان موقف الحياد الإيجابي في الأزمة الخليجية، التي تدخل شهرها السادس، بعد قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/حزيران الماضي، علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب.

وتنفي قطر هذه الاتهامات، وتقول إنها تواجه حملة “افتراءات”، و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني.