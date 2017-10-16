اجتماع ممثلي 4 دول في مسقط لبحث استئناف محادثات السلام الأفغانية

قال مسؤولان بوزارة الخارجية الباكستانية: إن ممثلين عن أفغانستان والصين وباكستان والولايات المتحدة اجتمعوا، اليوم الإثنين، في سلطنة عُمان لبحث سبل إحياء محادثات السلام مع حركة طالبان الأفغانية.

لكن لم يتضح ما إذا كانت حركة طالبان قد انضمت للمحادثات التي فشلت حتى الآن في إحياء عملية سلام أولية انهارت في 2015.

وقالت مصادر في طالبان سابقًا إنهم لن يشاركوا في محادثات مسقط، مما ألقى ظلالًا من الشك على فرص إحياء المفاوضات.

وقال المسؤولان الباكستانيان، اللذان اشترطا عدم الكشف عن هويتهما لأنهما ليسا مخولين بالكشف عن المعلومات، إن المحادثات استؤنفت بمبادرة من باكستان. وقادت وزيرة الخارجية تهمينا جانجوا الفريق الباكستاني.

ولم يصدر على الفور تعليق من الولايات المتحدة أو الصين أو أفغانستان بشأن استئناف المحادثات.

وتحاول مجموعة التنسيق الرباعية التي تضم أفغانستان والصين وباكستان والولايات المتحدة، التي عقدت اجتماعها السابق في إسلام اباد في أوائل العام الماضي، تمهيد الطريق لإجراء حوار مباشر بين الحكومة الأفغانية وطالبان لكنها لم تحقق نجاحًا يُذكر.

وقال أمين وقاد، أحد المساعدين المقربين من الرئيس الأفغاني أشرف عبدالغني والعضو البارز في مجلس السلام الأعلى الأسبوع الماضي، إن بلاده ستشارك في اجتماع مسقط وإن ممثلين عن طالبان سيشاركون أيضًا.

لكن طالبان نفت تلقي أي دعوة، ويرجع الفشل في استئناف المفاوضات إلى رفض طالبان حضور المحادثات بعد مقتل زعيم الحركة السابق الملا أختر منصور في غارة أمريكية بطائرة دون طيار في باكستان العام الماضي.