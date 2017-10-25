منى المنصوري أفضل مصممة أزياء في2017 بأسبوع الموضة العالمي (فيديو)

اختارت إدارة “دبي إنترناشيونال فاشن ويك”، مصممة الأزياء الإماراتية العالمية منى المنصوري، كأفضل مصممة أزياء لعام 2017 بعد انتهاء عرض الأزياء الخاص بها في أسبوع الموضة العالمي الذي أقيم بفندق “سوفتيل النخلة” في دبي.

وأبدت المنصوري سعادتها بالتكريم الذي حظيت به من خلال أسبوع الموضة العالمي بدبي، مؤكدة أنه تم تكريمها في معظم دول العالم التي نظمت بها عروض أزياء، ولكن تكريمها في الإمارات مختلف رغم أنها ليست المرة الأولى التي يتم تكريمها فيها داخل بلدها.

وقالت إن المشاركة في أسبوع الموضة العالمي بدبي هذا العام، كانت متميزة وهي المرة الثانية التي تشارك فيها بنفس الفاعلية، حيث شاركت للمرة الأولى قبل 4 سنوات، مشيرة إلى أن أسبوع الموضة هذا العام كان زاخرًا بكوكبة من نجوم الفن والإعلام وسيدات المجتمع الراقي وتوليفة رائعة من عارضات الأزياء المميزات “سوبر موديل”.

وأوضحت أنها قدمت خلال العرض 30 قطعة متميزة، ضمت قفاطين مغربية بطريقة مبتكرة وغير تقليدية، وفساتين سهرة وفساتين زفاف ارتدتها 20 عارضة أزياء بينهن ملكة جمال كوسوفو التي قدمت أحد فساتين الزفاف المتميزة جدًا.

وأوضحت أنها قدمت خلال العرض 7 قطع مغربية، بجانب فساتين سهرة وفساتين خطوبة و3 فساتين زفاف، صممتها بطابع بسيط، لأن البنات يملن الآن للبساطة أكثر، ويفضلن التصميمات الخفيفة، مؤكدة أن التصميمات التي قدمتها لفساتين الزفاف تميزت بالفخامة والبساطة في نفس الوقت لتناسب ليلة العمر.

وأضافت المنصوري، أن عروض أسبوع الموضة العالمي بدبي، شارك فيها 21 مصممًا عالميًا من الإمارات وتركيا والهند ولبنان وباكستان والفلبين، مشيرة إلى أن جدولها حافل بالأعمال خلال الفترة المقبلة، حيث تلقت دعوة من بلدية باريس للمشاركة فى عرض أزياء يوم 16 ديسمبر/ كانون الأول، بجانب المشاركة في عرض “شيك ليدي” في أبوظبي يوم 2 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.