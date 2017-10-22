تصاميم الإماراتية منى المنصوري تزيّن افتتاح أسبوع دبي العالمي للموضة

انطلقت فعاليات أسبوع دبي العالمي للموضة، اليوم الأحد، في فندق “سوفوتيل النخلة” بدبي، بمشاركة 21 مصممًا عالميًا من: الإمارات، وتركيا، والهند، ولبنان، وباكستان، والفلبين.

وتشارك مصممة الأزياء العالمية “منى المنصوري” كضيف شرف في الفعاليات التي ستستمر 3 أيام، وسيتم قص شريط افتتاح فعاليات الأسبوع بعرض الأزياء الخاصة بها، تحت إشراف الإدارة التنظيمية للمنظمة الهندية “شيرلي”.

وقالت “المنصوري” إنها ستشارك في أسبوع دبي العالمي للموضة بمجموعة جديدة من أحدث خطوط الموضة العالمية تضم 25 قطعة تتنوع بين القفطان المغربي المطور، وفساتين السهرة، وفساتين الزفاف، التي سترتديها 20 عارضة أزياء عالمية.

وعبّرت “المنصوري” عن سعادتها البالغة لاختيار تصاميمها لافتتاح فعاليات أسبوع الموضة في بلدها الأم الإمارات، ومشاركتها فيه بقص شريط الافتتاح.

وأضافت أن مصدر سعادتها يكمن في تنظيم أسبوع موضة بهذا الحجم بحضور نخبة من سيدات المجتمع الراقي في دول الخليج العربي وعواصم الموضة العالمية في وطنها الأم، بعد مشاركتها خلال الفترة الأخيرة بمجموعة من عروض الأزياء التي كانت حديث عشاق الموضة في فرنسا، وإنجلترا، وإسبانيا، وروسيا.

وأشارت “المنصوري” إلى أن دبي صارت مقصدًا للموضة العالمية بفضل حركة الرواج السياحي، وحضور أبرز نجوم العالم في مختلف المجالات، وبالتالي تكون مثل هذه الفعاليات فرصة جيدة لعرض كل ما هو جديد ومميز في مجال الموضة والأزياء.