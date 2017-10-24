بث مباشر.. ولي عهد السعودية محمد بن سلمان يتحدث عن مشروع “نيوم”

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن الإنسان هو العنصر الأكبر الذي سيتم الاعتماد عليه في مشروع “نيوم”، الذي تم الإعلان عنه، مشدداً على أن حياة الشعب السعودي لن تضيع هباءاً.

وقال خلال مشاركته في “منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار” اليوم الثلاثاء: “لم ينتشر مشروع الصحوة لدينا إلا بعد عام 1979 ولن نضيع 30 عاماً أخرى في التعامل مع الأفكار المتطرفة”.

وأضاف: “سوف ندمر أصحاب الأفكار المتطرفة وسنعيش حياة طبيعية، سنعود إلى ما كنا عليه من الإسلام الوسطي المعتدل والمنفتح، وسنراهن على الإسلام المعتدل المنفتح على الثقافات”.

وأوضح ولي العهد أن المشروع، الذي يمتلك أكبر مولد طاقة شمسية في العالم، سيستفيد من المزايا التي تتمتع بها السعودية كالموقع الجغرافي وطاقتي الشمس والرياح التي ستولد طاقة كبيرة يستفيد منها المشروع.

وتابع قائلاً: “البداية من الصفر تمنح المشروع ميزة كبيرة، ونهدف إلى أن تكون الروبوتات أكثر من البشر، كما ستكون الطائرات من دون طيار إحدى وسائل النقل في المشروع”.

وشدد الأمير محمد بن سلمان على أهمية المشروع قائلاً: “المشروع ضخم جداً ونملك فرصاً اقتصادية خيالية في السعودية، المستثمرون ورجال الأعمال سيساهمون في صياغة أنظمته، ولن يكون فيه مكان للشركات التقليدية، بل هو مكان للحالمين”.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي في “سوفت بنك” خلال الحدث: “إن سوفت بنك ستقوم باستثمار كبير في مدينة (نيوم) السعودية الجديدة”، مضيفاً: “المدينة ستكون الأولى التي يزيد فيها عدد الروبوتات على عدد البشر”.

يذكر أن ولي العهد السعودي أعلن اليوم الثلاثاء عن إطلاق مشروع “نيوم” على البحر الأحمر وخليج العقبة، بطول 468 كيلومتراً، والذي سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى منه في العام 2025.

ومشروع “نيوم” هو مدينة استثمارية متكاملة ويشمل أراض أردنية ومصرية، يربط القارات الثلاث ويضم القطاعات الاقتصادية، وتم دعمه بأكثر من نصف تيرليون دولار من السعودية.