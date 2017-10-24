السعودية تعيد “زعيم المرمشين” إلى السجن لفشله بسداد 40 مليون ريال

كشفت مصادر مطلعة أن زعيم المرمشين الملقب بـ”أبو رمش” بمحافظة العلا في المملكة العربية السعودية، تمت إعادته للسجن مرة أخرى بعد فشله هو ورفاقه بسداد 40 مليون ريال لأصحابها، ما دفع شقيقه لسحب الكفالة الضامنة للتسديد.

وذكرت مصادر، بحسب صحيفة “مكة”، أن إجمالي المبالغ المستحقة على “أبو رمش” ورفاقه بلغت 75 مليون ريال، صدرت بها أحكام ملزمة بالسداد أو السجن، وتتضاعف تلك المبالغ سنويًا حسب انتهاء تاريخ الكمبيالات.

ولفتت إلى أنه تم إطلاق سراح عضوين من المرمشين، وهما من أبناء عمومته، شريطة سداد 35 مليونًا مبالغ مستحقة خلال عام أو إعادتهما للسجن.

يذكر أن الملقب “أبو رمش” ورفاقه اشتهروا بالترميش في محافظة العلا، وهو نشاط تجاري مشبوه عبر شراء مركبات فاخرة ومبانٍ سكنية وأغنام بالآجل وبيعها بسعر زهيد لتوفير السيولة، حيث حُكم عليهم بتهمة النصب والاحتيال.