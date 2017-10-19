ماذا قال أمير الكويت لمرزوق الغانم بعد موقفه من الوفد الإسرائيلي؟

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، اليوم الخميس، برسالة تقديرية إلى رئيس البرلمان مرزوق الغانم أشاد فيها بموقفه ” المشرف” في الجلسة الختامية لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا.

وكان رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم قد رد على كلمة رئيس الكنيست الإسرائيلي وطالب بطرده من قاعة المؤتمر، حيث حظيت كلمته بإشادة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الشيخ الصباح في الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية” كونا” :” تابعنا بكل الاهتمام والتقدير ردكم الحازم على رئيس وفد الكنيست الإسرائيلي وتصديكم له في الجلسة الختامية لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا الاتحادية على خلفية موضوع النواب الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ومطالبتكم للوفد الإسرائيلي بمغادرة القاعة”.

وأشاد بموقف الغانم قائلا: “الموقف المشرف كان محل تقدير ممثلي الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة المحبة للسلام في هذا البرلمان الدولي .. وهو يجسد جليا موقف الكويت الداعم للأشقاء الفلسطينيين لاستعادة حقوقهم المشروعة ونصرة قضيتهم العادلة، متمنين لمعاليكم كل التوفيق والسداد ومواصلة عطائكم المعهود في خدمة الوطن العزيز ورفع رايته”.

واعتبر الغانم في تصريحات صحفية أن الرسالة تمثل “بيانا سياسيا كويتيا قاطعا أكثر من كونها رسالة من رأس الدولة إلى رئيس السلطة التشريعية، وبقدر القوة والبأس اللذين منحتني إياهما رسالة سموه بقدر ما اشعر بالعجز لوصف تأثير ومفعول تلك الرسالة علي وعلى الملايين المؤمنين بحق الإنسان في الحياة بكرامة”.

واختتم الغانم تصريحه بقوله: “شكرا يا صاحب السمو على دعمك ومؤازرتك وتشجيعك وأدعو الباري عز وجل أن يمد في عمرك لتشهد اليوم الذي ينال فيه شعبنا الفلسطيني المظلوم حقه وحريته وكرامته ممن ظلمه وأمعن في تغريبته الطويلة ومأساته الدامية”.