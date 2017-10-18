بالصور.. استقبال رسمي لمرزوق الغانم بالكويت بعد واقعة طرده لوفد إسرائيلي

تجمع عدد من الوزراء والنواب في مجلس الأمة الكويتي، مساء أمس الأربعاء، لاستقبال رئيس المجلس مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له، بعد عودتهم من مدينة سان بطرسبيرغ الروسية، وتصدي الغانم للوفد الإسرائيلي مطالبًا بطرده أثناء مشاركته في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ137.

وشن الغانم هجوماً حاداً على رئيس الوفد الإسرائيلي في المؤتمر الـ137 للاتحاد البرلماني الدولي، مطالبًا بطرده من قاعة الاجتماعات، قائلاً: “اخرج من القاعة إن كان لديك ذرة من كرامة.. يا محتل، يا قتلة الأطفال”.

وأضاف الغانم، في كلمة له الثلاثاء الماضي، أن” إسرائيل دولة محتلة تمارس الإرهاب ضد الفلسطينيين العزل، وتقتل الأطفال وينطبق عليها المثل القائل: إن لم تستح فاصنع ما شئت”.

وتابع الغانم، مخاطبًا الوفد الإسرائيلي: “عليك أيها المحتل الغاصب أن تحمل حقائبك وتخرج من القاعة، بعد أن رأيت ردة فعل برلمانات العالم”.

وكان في استقبال الغانم على أرض المطار نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب، والأمين العام المساعد لقطاع الإعلام عبد الحكيم السبتي، والأمين العام المساعد لقطاع المعلومات خالد المطيري، والأمين العام المساعد لشؤون حرس المجلس اللواء خالد الوقيت.

وأطلق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسم (#مرزوق_الغانم)، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بما قاله في المؤتمر الدولي.

وغرد وزير العدل الكويتي فالح العزب عبر حسابه في “تويتر” قائلاً: “شكرًا معالي الأخ مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، وشكرًا للوفد المرافق على موقف الحق ضد المحتل وضد قتلة الأطفال ونتشرف اليوم باستقبالكم”.

من جانبه، كتب الإعلامي والمراقب الدولي لحقوق الإنسان أنور مالك، عبر حسابه في “تويتر”: ” تحية تقدير لمرزوق الغانم على موقفه في وجه محتل غاشم وهذا ليس بالغريب عن الكويتيين الذين لا توجد قضية عادلة إلا وناصروها ودعموها بكل قوتهم”.

وقال المحلل السياسي الأردني ياسر الزعاترة عبر حسابه في “تويتر”: “تحية لمرزوق الغانم وكل حر شريف يفضح القتلة وإجرامهم. الأحرار لا ينسون قضية الأمة المركزية، مهما تكاثرت الجراح، وما أكثرها”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها البرلماني الكويتي بطرد ممثلي إسرائيل من اجتماع للاتحاد البرلماني الدولي. ففي أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2015، وعندما كان رئيسًا للاتحاد البرلماني العربي، طالب الغانم، في كلمة أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، بـ”طرد الكنيست الإسرائيلي من الاتحاد البرلماني الدولي”، معتبرا أن هذه الخطوة “هي أقل ما يمكن عمله إزاء الغطرسة الإسرائيلية والجرائم المحرمة إنسانيًا وقانونيًا”.