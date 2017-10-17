وصول أول رحلة لقطار الحرمين السريع إلى مكة المكرمة (صور)

انطلقت أول رحلة تجريبية لقطار الحرمين السريع بين محطتي جدة ومكة المكرمة، صباح اليوم الثلاثاء، بعد استكمال العمل على الخط الواصل بينهما.

ونقلت صحيفة “سبق” السعودية عن رئيس هيئة النقل العام رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، رميح بن محمد الرميح، قوله: إن قطار الحرمين نجح في الوصول إلى محطة مكة المكرمة للمرة الأولى منذ بدء برنامج التشغيل التجريبي للمشروع، الذي يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة مرورًا بجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وتابع أن هذه التجارب تأتي للتأكد من مدى تناغم كافة أجزاء المشروع وكفاءة وسلامة أدائه قبل التشغيل الرسمي للخدمة.

وأكد أن وصول القطار اليوم إلى محطة مكة المكرمة يأتي استكمالًا للبرنامج التجريبي المعتمد لهذا الغرض، وذلك استعدادًا لإطلاق الخدمة بشكل رسمي بعد اكتمال التجارب، بحسب موقع “سبق”.

ونقلت نفس الصحيفة عن بشار المالك، إن المشروع يعد أحد أهم المشاريع التنموية التي تشهدها المملكة حاليًا، والذي سيلعب دورًا بارزًا في دعم حركة المسافرين بكل يسر وسهولة، بين مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى جانب كل من جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، كما سيشكل واجهة حضارية مشرقة للمملكة أمام ضيوف الرحمن الوافدين إليها بغرض الحج أو العمرة.

وتقع محطة مكة المكرمة على المدخل الرئيس لمدينة مكة المكرمة في حي الرصيفة، على مساحة تزيد على 503 آلاف متر مربع، وتبعد عن الحرم المكي الشريف نحو 4 كيلومترات، وهي إحدى 5 محطات للركاب يتضمنها مشروع قطار الحرمين السريع في كل من المدينة المنورة، مدينة جدة، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

ويعتبر مشروع قطار الحرمين السريع من أضخم مشاريع النقل العام في منطقة الشرق الأوسط، إذ يمتد بطول 450 كيلو مترًا، ويتكون من خط حديدي كهربائي مزدوج يربط بين المدينتين المقدستين، مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورًا بجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، لخدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والمواطنين والمقيمين، حيث يقطع المسافة بينهما بسرعة 300 كلم في الساعة.

وتصل الطاقة الاستيعابية للمشروع 60 مليون راكب سنويًا؛ وسيتم تشغيل 35 قطارًا بسعة 417 مقعدًا للقطار الواحد، مجهز بأفضل وسائل الراحة، ووفق أحدث نظم النقل العالمية.