طيران “الجزيرة” الكويتية يعتزم تسيير رحلات إلى شبه القارة الهندية

قال رئيس مجلس الإدارة في شركة طيران الجزيرة الكويتية مروان بودي، اليوم الإثنين، إن الشركة تعتزم البدء بتسيير رحلات إلى شبه القارة الهندية بنهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وأوضح أن الرحلات ستكون إلى حيدر آباد وبومباي ودلهي في الهند ولاهور في باكستان، معتبرًا أن هذه الخطوة ستشكل “نقلة نوعية” في مسيرة الشركة.

وأضاف بودي أن الهنود في الكويت يشكلون “أكبر جالية” بعد المواطنين الكويتيين ويجب أن تمد الشركة خدماتها إليهم.

وتوقع بودي أن تحقق الشركة نتائج “أفضل” خلال العام الجاري بسبب زيادة وصفها بـ”الكبيرة” في أعداد المسافرين خلال فصل الصيف من وإلى الكويت، معتبرًا أن نتائجها ستكون “إيجابية جدا” لكنه رفض الخوض في أية تفاصيل بسبب القيود التي تفرضها الجهات الرقابية.

وحول خطط الشركة لزيادة أسطولها قال بودي، إن طيران الجزيرة تعمل حاليًا على شراء الطائرات المستعملة “استعمالًا خفيفًا” وإعادة تطويرها.

وكشف أن الشركة ستدخل طائرتين إلى أسطولها في الربع الأخير من العام الحالي، مضيفًا أن الشركة ستواصل العمل في مسار شراء الطائرات المستعملة لأنها تعتقد أن أسعار الطائرات الجديدة في الوقت الحالي “تضخمت” بشكل كبير.

وقال “لم نضع طلبات جديدة. وما زلنا نعتقد أن السوق العالمي متضخم بالأسعار.. مازلنا ننتظر الوقت المناسب لوضع طلبات جديدة”.

وأشار إلى أن هذه الطائرات المستعملة يتم تمويلها تمويلًا ذاتيًا من أموال الشركة وليس هناك خطط للحصول على تمويل خارجي في الوقت الحالي.

وتعمل طيران الجزيرة، وهي إحدى شركتي طيران كويتيتين خاصتين، في عدة خطوط وتصل بين الكويت وكل من دبي والمنامة والرياض والدمام والدوحة والقاهرة والإسكندرية والأقصر وسوهاج وأسيوط وشرم الشيخ واسطنبول وبيروت ومشهد والنجف.

وتراجعت أرباح الشركة في عامي 2016 و2017 بسبب التوترات السياسية والأمنية في المنطقة، لتهبط أرباح الشركة خلال العام الماضي بنسبة 30 % لتصل إلى 10.795 مليون دينار كويتي مقارنة مع أرباح الشركة البالغة 15.382 مليون في عام 2015.

ووصلت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.343 مليون دينار، لتنخفض بنسبة 78 % إلى مقابل أرباحها البالغة 5.991 مليون دينار قبل عام.

يشار إلى أن شركة طيران الجزيرة تأسست في 2004 وأدرجت في بورصة الكويت في 2008 ويبلغ رأسمالها المدفوع 20 مليون دينار، وتنقل سنويًا أكثر من 1.2 مليون مسافر وفقًا لموقع الشركة الالكتروني.