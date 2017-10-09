موقف محرج لنجم المنتخب اليمني في مطار دلهي بالهند.. وردود فعل غاضبة

تعرض أيمن الهاجري، لاعب المنتخب اليمني ونادي شيلونج لاجونج الهندي لموقف محرج للغاية في مطار دلهي بالهند أثناء السفر إلى الدوحة للانضمام لمعسكر الأحمر استعدادا لمواجهة الفلبين بتصفيات كأس آسيا المؤهلة لأمم آسيا 2019 بالإمارات.

ويستعد المنتخب اليمني لمواجهة الفلبين بتصفيات أمم آسيا.

وبحسب صحيفة المشهد اليمني فإن اللاعب توجه لمطار دلهي بالهند للالتحاق بمعسكر اليمن بناء على طلب من مدير المنتخب اليمني، غير أنه لم يتمكن من الصعود للطائرة بسبب عدم وجود حجز.

كان الجهاز الإداري للمنتخب اليمني بقيادة عبدالسلام الغرباني أخبر االلاعب أنه تم الحجز له، وبات منتظرا وصوله لمعسكر الأحمر.

ويعتبر الهاجري واحدًا من أهم عناصر المنتخب اليمني.

وقال الصحفي اليمني عباد الجرادي إن مدير المنتخب اليمني قال إن الأمر خارج عن إرادته ولا يتحمل مسؤوليته.

وقالت مصادر إن الجهاز الإداري للمنتخب اليمني وضع بيانات خاطئة لسلطات مطار دلهي خلال الحجز للاعب بسبب خلافات سابقة مع مسؤولين بالجهاز، مما أوقف الحجز وجعله لاغيا.

وسادت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي اليمنية بسبب ما حدث للاعب.

وطالب صحافيون رياضيون يمنيون بمحاسبة من تسبب في عدم التحاق اللاعب بمعسكر المنتخب اليمني.

وخاض الهاجري تجارب احترافية في المملكة العربية السعودية والبحرين قبل الالتحاق بالدوري الهندي.

وتأمل اليمن في التواجد بأمم آسيا 2019 بالإمارات، بعدما نجح المنتخب اليمني للناشئين في التأهل لأمم آسيا.