الجامعة العربية تنتقد تقريرًا أمميًا يتهم التحالف بـ”انتهاك” حقوق الأطفال باليمن

انتقدت الجامعة العربية، الأحد، التقرير السنوي لمنظمة الأمم المتحدة، الذي صدر الخميس الماضي، واتهم التحالف العربي بـ”ارتكاب انتهاكات ضد الأطفال” خلال النزاع المسلح القائم في اليمن، وهو ما ينفيه التحالف، والحكومة الشرعية.

جاء ذلك في بيان، لمحمود عفيفي، المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الأحد.

وقال عفيفي إن “التقرير كان يستلزم نهجًا أكثر دقة من جانبه مُعديه، في رصد وتسجيل وتوثيق الانتهاكات التي تثأر بشأنها ادعاءات حول ارتكاب التحالف العربي لها في اليمن”.

واعتبر أن “التعقيدات المختلفة للموقف في اليمن، ومسؤولية الميليشيات الانقلابية عن عدد ضخم من الانتهاكات التي وقعت بشكل عام، تجعل من الأهمية بمكان الرجوع إلى الحكومة الشرعية، كمصدر رئيسي للحصول على المعلومات والبيانات في هذا الشأن”.

وأشار عفيفي إلى أن “التدهور الحاد والمستمر في الأوضاع الإنسانية والمعيشية في اليمن يستدعي بالدرجة الأولى حوارًا بناءً وسليمًا بين المجتمع الدولي والحكومة الشرعية وحلفائها”.

والخميس الماضي، سلّم أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريره السنوي حول الدول والجماعات “المنتهكة لحقوق الأطفال”، إلى مجلس الأمن.

وكشف التقرير الذي يتناول أوضاع الأطفال في الصراعات المسلحة، عن إدراج اسم التحالف العربي بقيادة السعودية، والحوثيين، إضافة إلى تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

وأعرب التحالف العربي عن “رفضه التام” لتلك الخطوة، معتبرا، في بيان، أن تقرير غوتيريش تضمن “معلومات وبيانات غير صحيحة ومضللة من شأنها التأثير على مصداقية الأمم المتحدة” محذرا من أن تلك “المعلومات المضللة هدفها صرف الأنظار عن جرائم الحوثيين وأتباع المخلوع صالح”.