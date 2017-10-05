بعد تغريداته المسيئة لآل الصباح.. الداخلية الكويتية تلقي القبض على حامد بويابس

بعد تغريداته المسيئة لآل الصباح.. الداخلية الكويتية تلقي القبض على حامد بويابس

المصدر: إرم نيوز

ألقت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، القبض على الإعلامي والمغرد المثير للجدل حامد تركي بويابس.

وكانت تغريدات مسيئة ضد آل الصباح أطلقها بويابس، أمس، عبر صفحته الرسمية على “تويتر” قد أثارت غضبا شعبيا، إضافة إلى تحديه أمن الدولة المنتمي إلى الأسرة الحاكمة بالكويت، بنشر عنوانه كاملا عبر صفحته.

وشن بويابس حملة نقد واسعة ضد صفقة أموال ذكر عبر مقطع فيديو أنها تمت بين الحكومة وتجار “مشبوهين”، واتهم فيها مسؤولين بهدر 5 مليارات من أموال الدولة.

كما شكك بمصداقية الحكم في الكويت المتمثلة بالشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، مطالبا بوضع حد لنفوذ التجار، وقال في إحدى تغريداته “أنا حامد تركي حمود صالح بويابس أقول للتاريخ ولكم حسابي ليس مخترقًا، أموال الكويت ليست عبث قذر بيد أبناء أسرة الصباح وتابعهم قفة ابناء التجار”.

وسبق أن تقدم محامي الشيخ ناصر المحمد ببلاغ ضد المغرد بويابس مطلع العام الحالي، بعد أن اتهمه بالكذب والتلفيق بعد إساءته للشيخ المحمد.

وفي عام 2015، صدر أمر بحجز المغرد بويابس 10 أيام، لإساءته لولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ووصفه الشعب الإماراتي بـ”التفاهة”.

كما أصدرت السلطات الكويتية في 2014 أمرا بحبس بويابس مدة 10 أيام بعد تغريدات مسيئة وجهها للأسرة السعودية الحاكمة والشعب السعودي.

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