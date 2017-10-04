الكويت: مستعدون لاحتضان القمة الخليجية ونأمل أن تعقد في موعدها

قال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله ، مساء الثلاثاء، إن بلاده “على أهبة الاستعداد لاحتضان القمة الخليجية المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل”.

جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلى بها على هامش احتفالية السفارة الألمانية لدى الكويت بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية المانيا، نقلتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وأضاف الجار الله “ليست هناك اتصالات مع رؤساء دول مجلس التعاون بشأن انعقاد القمة؛ لكن من الطبيعي أن نكون على أهبة الاستعداد لها ،ونتمنى أن تعقد في موعدها”.

وردًا على سؤال حول آخر المستجدات بشأن الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية، قال إن “الوساطة الكويتية مستمرة ،وستتواصل حتى نصل لنهاية سعيدة لهذا الخلاف المؤسف”.

وحول الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها العاهل السعودي ،الملك سلمان بن عبدالعزيز، لروسيا ،غدًا الخميس، قال الجارالله إنها زيارة “تاريخية ومهمة”.

واستطرد في ذات النقطة قائلًا “إذ إنها المرة الأولى التي يزور فيها ملك من المملكة العربية السعودية الشقيقة روسيا “.

وبيّن أن “هناك مصالح مشتركة كبيرة تجمع الجانبين ،وهذه الزيارة تصب في مصلحة البلدين ،واستقرار المنطقة وازدهارها”.