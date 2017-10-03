الكويت تدرس خيارات استيفاء باقي تعويضات الغزو العراقي

طلبت الكويت اليوم الثلاثاء من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات عن خسائر الغزو العراقي، مهلة لتحديد خيارات استيفاء التعويضات المالية المتبقية على العراق والبالغة 4.6 مليار دولار.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن خالد المضف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر “العدوان العراقي” في كلمة أمام لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بجنيف قوله، “إن الكويت عازمة على التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية بشأن سداد مبالغ التعويضات المتبقية التي تصل إلى 4.6 مليار دولار”.

وكشف المضف عن رسالة عراقية موجهة إلى الكويت في أغسطس/آب الماضي، تضمنت أربعة بدائل للخيارات المستقبلية لدفع المبلغ المتبقي.

ومن هذه البدائل “شراء الغاز العراقي بالسعر المتفق عليه بين الطرفين، والتفاوض بشأن تخفيض النسبة المئوية من واردات العراق من النفط ومشتقاته”.

ومنها أيضا “تخفيض المبلغ المتبقي من التعويض وفقا لقواعد تفاهم باريس.. وينص البديل الرابع على تحويل المبلغ المتبقي من التعويض إلى ديون ثنائية بين البلدين”.