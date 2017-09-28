الكويت تكشف مصير الرحالة فالح العازمي بعد اختفائه في إيران

كشفت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الخميس، عن مصير الرحالة الكويتي فالح العازمي، الذي اختفى في إيران منذ يومين، مؤكدةً أن السلطات الأمنية هناك اعتقلته بسبب دخوله منطقة عسكرية عن طريق الخطأ.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتية، خالد الجارالله إن الوزارة بذلت جهوداً واتصالات مكثفة مع الجانب الإيراني والجهات المعنية في طهران فور علمها بنبأ احتجاز العازمي، مشدداً على أن الاتصالات ما زالت جارية مع الجانب الإيراني للوقوف على ملابسات الواقعة والإفراج عنه في أقرب وقت ممكن.

وأشار “الجارالله” خلال تصريحات صحفية إلى أن سبب احتجاز السلطات الإيرانية للمواطن العازمي يعود لكون الرحالة قد ضلَّ طريقه داخل الأراضي الإيرانية ودخل منطقة عسكرية بالخطأ، وهو الآن في مرحلة التحقيقات.

وكشف “الجارالله” أن وزارة الخارجية حصلت على وعد من السلطات الإيرانية بإخلاء سبيل الرحالة العازمي في أسرع وقت ممكن، لافتاً إلى أن احتجازه مسألة إجرائية وسيُفرج عنه فور الانتهاء منها، بحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية.

وكان أقارب العازمي وبينهم أحد أشقائه، قد ناشدوا وزارة الخارجية الكويتية أمس الأربعاء لكشف مصير الرحالة بعد أن انقطع الاتصال به على الحدود الإيرانية، حيث كان في جولة بسيارته ضمن أوروبا، توجَّه بعدها إلى تركيا، ومن ثم إلى إيران ، بنية العودة بعدها إلى بلده الكويت.

وأطلق ناشطون كويتيون عبر “تويتر” الوسم “#بو_يمعة_مفقود_في_إيران”، أمس الثلاثاء تضامنًا مع عائلة العازمي، مطالبين السلطات الكويتية بالكشف عن مصيره.

وكان ناشطون قد بثوا مقطع فيديو عبر “تويتر” ، قالوا إنه آخر فيديو للرحالة العازمي، ، حيث ظهر بسيارته أثناء عبوره لأحد المعابر الحدودية على ما يبدو.