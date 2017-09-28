تحطم مروحية عسكرية إيرانية ومقتل قائدها

تحطمت مروحية عسكرية تابعة للجيش الإيراني في مدينة “أرومية” التابعة لمحافظة أذربيجان الواقعة شمال غرب إيران، ما أدى إلى مقتل قائدها وإصابة 2 من مساعديه بجراح خطيرة.

وقال مساعد منسق الشؤون العسكرية في الجيش الإيراني في مدينة “أرومية” العقيد كريم حسين نجاد، لوكالة أنباء “تسنيم” :”إن طائرة مروحية تابعة لقوات الجيش الإيراني تحطمت اليوم بمدينة أرومية نتيجة خلل فني”، مضيفاً أن “الحادث أدى إلى مقتل قائد الطائرة على الفور وإصابة 2 من مساعديه بجراح خطيرة”.

وأوضح حسين نجاد أن “الطائرة هي من طراز بيل 214 متعددة الأغراض”، وهي طائرة من صناعة أمريكية ودخلت في البداية الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الإيرانية، حيث استغلت كطائرة قتالية كاملة قادرة على قيادة المعركة ومركبات مدرعة خفيفة.

وبين المسؤول العسكري الإيراني أن “الطائرة سقطت بعد دقيقتين من إقلاعها، وأنها عانت من عيوب فنية في مدينة أرومية”.