طهران تهدد إسرائيل بعد مقتل مستشار إيراني في سوريا
هدد الحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء، بالانتقام بعد مقتل أحد مستشاريه بغارة جوية نُسبت إلى إسرائيل في سوريا.
وقال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن على إسرائيل انتظار الرد بعد اغتيال المستشار العسكري بالحرس الثوري سعيد آبيار في مدينة حلب.
ولم تكشف السلطات الإيرانية عن الرتبة العسكرية التي يحملها سعيد آبيار.
وشارك اللواء سلامي وعدد من القادة العسكريين الإيرانيين، أمس، في طهران بمراسم استقبال جثمان المستشار سعيد آبيار، التي كانت قادمة من العاصمة دمشق.
وكشفت الصور التي نشرتها وكالة أنباء "إيمنا" الرسمية الإيرانية، مقتل 7 أشخاص إلى جانب المستشار سعيد آبيار.
فيما قالت مواقع إخبارية إيرانية، إن القتلى السبعة هم من قوات فيلق فاطميون الأفغان في سوريا.
ولا تعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها طهران مقتل عناصر من الحرس الثوري بقصف إسرائيلي في سوريا.
إذ كانت إسرائيل شنت العديد من الضربات، خلال السنوات الماضية في سوريا، طالت بشكل رئيس أهدافا إيرانية وأخرى لميليشيا حزب الله اللبناني.
ومع بدء الحرب في غزة، صعدت إسرائيل وتيرة استهدافها للأراضي السورية، خصوصا ضد مواقع لإيران وميليشياتها.