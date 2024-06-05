طهران تهدد إسرائيل بعد مقتل مستشار إيراني في سوريا

هدد الحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء، بالانتقام بعد مقتل أحد مستشاريه بغارة جوية نُسبت إلى إسرائيل في سوريا.

وقال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن على إسرائيل انتظار الرد بعد اغتيال المستشار العسكري بالحرس الثوري سعيد آبيار في مدينة حلب.

ولم تكشف السلطات الإيرانية عن الرتبة العسكرية التي يحملها سعيد آبيار.

وشارك اللواء سلامي وعدد من القادة العسكريين الإيرانيين، أمس، في طهران بمراسم استقبال جثمان المستشار سعيد آبيار، التي كانت قادمة من العاصمة دمشق.