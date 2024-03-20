العراق.. قرار "الديمقراطي الكردستاني" يهدد العملية السياسية

تداعيات سياسية

وقال حسن الجبوري القيادي في تحالف السيادة إحدى أبرز القوى السياسية السنية، إن "إعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني مقاطعة انتخابات برلمان الإقليم والتهديد بمقاطعة العملية السياسية، ستكون له تداعيات سياسية كبيرة وخطيرة، فهذا الأمر يؤثر على التوازن السياسي والمكوناتي".

وأضاف الجبوري لـ"إرم نيوز"، أن "هذا الأمر سيكون له تأثير مباشر وكبير على الاستقرار السياسي، الذي يشهده العراق منذ أكثر من عام، كما سيكون له تأثير على الاستقرار الحكومي، خاصة الأداء الحكومي، كما سيخلق مشاكل جديدة ما بين بغداد وأربيل، ولهذا التداعيات السياسية ستكون كبيرة".

ولفت إلى أن "أطرافا سياسية عراقية مختلفة بدأت الاتصالات مع قادة الحزب لثنيهم عن قرارهم، خشية من تداعيات هذا الأمر، إلى جانب أطراف دولية وإقليمية دخلت على هذا الخط، لمنع تعمق الأزمة".

من جهته، قال السياسي العراقي البارز مثال الألوسي، إن "تداعيات قرار الحزب ستكون كبيرة على مجمل العملية السياسية في العراق، لما يملكه من ثقل سياسي داخل العراق وعلاقات مع القوى الدولية والإقليمية المؤثرة".

وأضاف الألوسي لـ"إرم نيوز"، أن "خطوات الحزب الديمقراطي الكردستاني التصعيدية السياسية، جاءت بعد إدراك خطورة تحرك بغداد لتقويض وسحب صلاحيات إقليم كردستان، عبر قرارات من قبل المحكمة الاتحادية، وسكوت الإقليم على هذا الأمر يعني سحب كل صلاحياته خلال الفترة المقبلة، ولهذا اتخذ الديمقراطي هكذا خطوة".

واعتبر أن "الإطار التنسيقي الحاكم في العراق، يدرك جيدا الخطورة السياسية من انسحاب الحزب من العملية السياسية، وهذا الانسحاب قد يدفع بالكثير من الأطراف الدولية والإقليمية إلى سحب الدعم لهذه العملية، كونها أصبحت منقوصة بشكل كبير، خاصة في ظل انسحاب التيار الصدري، الذي يمثل الأغلبية الشيعية داخل العملية السياسية، والديمقراطي يمثل الأغلبية الكردية بهذه العملية".