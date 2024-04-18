من "ستيفاني" الأولى إلى "ستيفاني" الثانية.. ماذا سيتغير في الأزمة الليبية؟

يُعيد تعيين الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني خوري مستشارة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا إلى الأذهان الدور الشبيه الذي قامت به مواطنتها ستيفاني ويليامز عقب استقالة المبعوث الأممي الأسبق غسان سلامة.

ويطفو اسم "ستيفاني الثانية" اليوم في ليبيا وسط تساؤلات عن طبيعة الدور الذي يمكن أن تقوم به، وما إذا كانت قادرة على إحداث اختراق في الأزمة السياسية التي تراوح مكانها منذ سنوات.

نقاط التقاء

وتشترك المرأتان، عدا عن الاسم، في بضع نقاط، فكلتاهما تشتركان في الجنسية (الأمريكية) وفي الخبرة المهنية، ففي رصيد كلٍّ منهما سنوات طويلة من العمل في صلب هياكل الأمم المتحدة وهيئاتها وفي إدارة الأزمات السياسية في دول النزاع والأزمات.

وبدأت ستيفاني ويليامز مهامها في ليبيا بصفة نائبة للمبعوث الأممي (وكان آنذاك الدبلوماسي اللبناني غسان سلامة)، ثم مستشارة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي وبقيت في منصبها ذاك بعد استقالة سلامة أواخر العام 2020، ثم ما لبثت أن استقالت من منصبها في يوليو 2022.

وعلى هذا النحو تم تعيين ستيفاني خوري نائبة للمبعوث الأممي (المستقيل) عبد الله باتيلي، قبل أن تتولى المنصب بالإنابة عقب استقالة الدبلوماسي السنغالي الذي واجه أداؤه انتقاداتٍ واسعة.

ويتوقع متابعون للشأن الليبي أن تعيد "ستيفاني الثانية" لعب الدور نفسه الذي لعبته مواطنتها، لا سيما بعد الانتقادات التي طالت البعثة الأممية، ليتكرر سيناريو غسان سلامة ويعلن باتيلي استقالته الثلاثاء الماضي، ويتم تثبيت ستيفاني خوري بنفس منصب ومهمة "ستيفاني الأولى".

وتُطرح اليوم تساؤلات عن خلفية هذا التعيين وأوجه التشابه مع تعيين ستيفاني ويليامز من قبلها، إذ واجهت الدبلوماسية الأمريكية، حينذاك، اتهامات بمحاولة فرض سياسات ورؤية واشنطن على الملف الليبي؛ ما ينزع عنها صفة الحياد التي يفترض أن يتحلى بها المسؤول الأممي.