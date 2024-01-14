إصابات إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين بالضفة الغربية‎

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين بالرصاص الحي؛ ما أدى إلى إصابة 5 مواطنين بجراح بين المتوسطة والخطيرة جرى نقلهم إلى مستشفى جنين الحكومي.

وقال الطبيب محمد اكبارية من مستشفى جنين الحكومي، إن الجيش الإسرائيلي أعاق عددا من مركبات الإسعاف أثناء محاولتهم إجلاء الجرحى من داخل بلدة عرّابة جنوب غرب مدينة جنين.

وأضاف اكبارية أن 5 إصابات وصلت المستشفى، إصابتين منها بحالة حرجة للغاية دخلتا إلى غرف العمليات لإجراء تدخلات جراحية عاجلة لهما.