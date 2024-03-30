غزّيون فرقتهم الحرب: لا نعلم شيئا عن مصير أهلنا

فرّقت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي بين أفراد العائلة الواحدة، بعد أن قسمت القطاع إلى نصفين شمالًا وجنوبًا.

وتحرم الحواجز العسكرية الإسرائيلية مئات الآلاف من النازحين في جنوبي قطاع غزة من العودة إلى بيوتهم أو الالتئام مع عائلاتهم شمالي القطاع.

حليمة شهاب، فلسطينية من شمالي قطاع غزة تعيش مع زوجها في مخيم النصيرات وسط القطاع، تقول: "يفصلني عن عائلتي الموجودة في شمال غزة بضعة كيلومترات، تحتاج بالسيارة إلى أقل من ربع ساعة لرؤيتهم واحتضانهم".

وأضافت لـ"إرم نيوز": "لا يمكن تخيل أن تغيب عن عائلتك التي لا تبعد عنك سوى بضعة كيلومترات وأن يتم حرمانك من رؤيتهم لستة أشهر من دون ذنب".