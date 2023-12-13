الرئاسة الفلسطينية ترحب بمطالبة الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار
رحبت الرئاسة الفلسطينية الثلاثاء بمطالبة الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحماس، وحثت الدول التي صوتت لصالح القرار على إلزام إسرائيل بتنفيذه.
وشكر الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة الدول التي صوتت لصالح القرار، "بما يؤكد وقوف العالم بغالبيته الساحقة لجانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة" وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأكد أبو ردينة أن تصويت 153 دولة لصالح القرار، يعني أن "العالم يؤكد رفضه للعدوان الإسرائيلي على شعبنا وتهجيره من أرضه وإحداث نكبة جديدة"، مشددا أن على حكومة الاحتلال أن تلتقط نتائج التصويت وأن يتعامل معها بجدية.
وطالب أبو ردينة، الغالبية الساحقة من دول العالم التي صوتت لصالح القرار بإلزام إسرائيل بتنفيذه.
وجدد التأكيد على أن التصويت لصالح القرار بهذه الغالبية الكبيرة يؤكد للدول الـ10 التي صوتت ضده، أن العالم يرفض سياسة الكيل بمكيالين، وطالبهم بإعادة النظر في موقفهم الذي يتعارض مع الإجماع الدولي الرافض للاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل بحق شعبنا.
وأيد أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا هذه الخطوة التي اعترضت عليها الولايات المتحدة في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.