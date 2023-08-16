الرئاسة الفلسطينية: عبث إسرائيل بالأمن سيدمر كل شيء

اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن مواصلة السلطات الإسرائيلية "العبث" بالأمن والاستقرار سيؤدي إلى تفجر الأوضاع، وخروج الأمور عن السيطرة.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان صحفي، إن "الحكومة اليمينية المتطرفة مستمرة في سياساتها الهادفة إلى جر المنطقة لمربع العنف والتوتر".

وأشار أبو ردينة إلى استمرار إسرائيل في سياسة اجتياح المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، التي كان آخرها مدينتا أريحا ونابلس، الأمر الذي أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابة العشرات، وتدمير منازل وممتلكات.

وأضاف المسؤول الفلسطيني: "الإدارة الأمريكية تعلم جيداً أن الاستمرار في هذه السياسة الإسرائيلية كفيل بتفجير الأوضاع، لذلك عليها أن تتدخل وفوراً لوقف هذا الجنون الإسرائيلي الساعي إلى تدمير كل شيء".

وتابع أبو ردينة: "طريق السلام يتمثل في الانصياع لقرارات الشرعية الدولية وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة، وإلا فإن البديل هو المزيد من العنف الذي لا يمكن للمنطقة والعالم تحمل نتائجه".